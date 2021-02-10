OnePlus 10 Ultra должен быть передовым в техническом плане

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Свой уберфлагман появится у OnePlus, а представить его могут во второй половине года

Две недели назад состоялась премьера OnePlus 10 Pro, который на этот раз вышел в одиночестве без базовой «десятки» и только для рынка Китая. Новинка получила практически все атрибуты современного флагмана, но это не ультимативные характеристики и не максимум из возможного. И, похоже, что OnePlus и сама это хорошо понимает, поэтому готовит свой уберфлагман.

Один из сетевых информаторов сообщил, что в недрах компании кипит работа над новым ультимативным флагманом, который могут именовать OnePlus 10 Ultra. По его данным, существует ранний инженерный прототип, который проходит стадию тестирования. После ее завершения, предстоит еще один этап тестирования дизайна и работоспособности устройства, а только после этого предстоит утверждение его финальной версии и запуск в производство.

Среди прочего информатор сообщил, что интеграция Oppo и OnePlus только усилится, мы будем наблюдать размытие границ самоидентичности устройств обеих компаний. Так, серия Oppo Find X5 получит камеру с настройками от Hasselblad, которая до недавнего времени была эксклюзивом флагманов OnePlus. В свою очередь нейронный блок MariSilicon X, созданный Oppo, предложат во флагмане OnePlus, который выйдет во второй половине нынешнего года.

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Источник: twitter