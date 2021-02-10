OnePlus 10R получит впечатляющее «железо» как для устройства среднего класса

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Появились первые подробности о характериcтиках и времени выхода OnePlus 10R

В прошлом году OnePlus была официально возвращена под крыло Oppo. Это повлекло за собой не только сокращение штата, но и смену стратегии. Компания отказалась от выпуска OnePlus 9T и устроила ранний дебют OnePlus 10 Pro только на рынке Китая. До глобального рынка он доберется в начале второго квартала, а вместе с ним появятся еще две новинки: OnePlus 10 и OnePlus 10R.

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Ранее в сети ходили слухи, что OnePlus 10 получит чипсет Dimensity 9000 и это будет первый случай, когда флагманская серия устройств компании предложит процессор от MediaTek. Но издание Androidcentral со ссылкой на надежный источник опровергло это предположение, заявив, что Dimensity 9000 предназначается для OnePlus 9R. Как известно, у нового процессора от MediaTek есть все, чтобы конкурировать с Snapdragon 8 Gen 1 по чистой процессорной мощности.

Похоже, что OnePlus 10, как и его Pro-версия получит Snapdragon 8 Gen 1 и этот выбор продиктован тем, что эта модель выйдет на рынок Северной Америки. Dimensity 9000 имеет встроенный модем 5G с глобальными диапазонами 5G, но он ограничен Sub-6 и не имеет возможности подключения mmWave. Тогда как американские сети полагаются на mmWave для покрытия 5G, а отсутствие возможности подключаться в этом диапазоне автоматически делает Dimensity 9000 неудачным выбором для популярности OnePlus 10.

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Поэтому вполне логично, что новый флагманский процессор MediaTek ляжет в основу OnePlus 10R, который будет ориентирован на Индию и Китай. Смартфону также приписывают AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц, не менее 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Работать аппарат должен под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой OxygenOS 12 или ColorOS 12 (исходя из рынка, где будет доступен).

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Источник: androidcentral