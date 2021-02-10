Характеристики OnePlus Nord 3: ребрендинг Realme GT Neo 3?

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У BBK начался конвейер

Сегодня во второй половине дня Xiaomi проведет презентацию, на которой покажет Redmi K50 — первый с чипом Dimensity 8100. Через несколько дней выйдет Realme GT Neo 3 с тем же процессором, а в мае или июне к ним присоединится OnePlus Nord 3. Известный сетевой информатор Digital Chat Station рассказал, какими характеристиками наделят OnePlus Nord 3.

Источник ориентирует на то, что смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ (2412х1080 точек) и, предположительно, частота обновления составит 120 Гц. Построен OnePlus Nord 3 будет на Dimensity 8100, предложит до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гб постоянной UFS 3.1. Питать новинку станет батарейка емкостью 4500 мАч и заряжать ее можно будет на мощности 150 Вт.

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Поставляться OnePlus Nord 3 будет с фронтальной камерой на 16-мегапикселей и основная камера предложит ансамбль из трех датчиков 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 8 Мп + 2 Мп. Оснастят аппарат дисплейным сканером отпечатков пальцев, линейный вибромотором и операционной системой Android 12. Судя по этим характеристикам, OnePlus Nord 3 рискует стать лишь чуть измененной версией Realme GT Neo 3, анонс которого состоится 22 марта.

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Источник: gizmochina