Realme GT Neo 3 может появиться за пределами Китая в одной из двух версий

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Топовый вариант с 150-ваттной зарядкой останется эксклюзивом для рынка Китая

Сегодня Realme показала дизайн GT Neo 3, который она собирается представить в этом месяце. А чуть позже назвала и дату презентации — 22 марта. Сам ивент проведут с ориентиром на рынок Китая и должны показать Realme GT Neo 3 в двух вариантах исполнения.

Речь идет о том, что одна из версий предложит батарею емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 80 Вт, а у второй емкость источника питания составит 4500 мАч и его можно будет заряжать на мощности 150 Вт. Сегодня пришло сообщение, что на глобальный рынок может выйти только одна из модификаций realme GT Neo 3. Версия с 150-ваттной зарядкой может остаться эксклюзивом для Поднебесной. Так это или нет, узнаем 22 марта, когда и пройдет премьера смартфона.

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Известно, что Realme GT Neo 3 станет вторым смартфоном на рынке с чипом Dimensity 8100, уступив пальму первенства Redmi K50, чей дебют состоится завтра. Он должен получить 10-битный 6,7-дюймовый OLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-модуль на 16-мегапикселей и основную камеру с тремя сенсорами, где главный Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим стабом. Ассистировать ему станут ультраширик и макросенсор на 8 Мп и 2 Мп соответственно.

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Источник: 91mobiles