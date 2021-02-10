Характеристики OnePlus Nord 3 – он не будет полной копией OnePlus Ace 2V

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Глобальная версия OnePlus Ace 2V уже готова к релизу

Смартфон OnePlus Nord 3 засветился на множестве живых фотографий, которые заодно раскрыли его характеристики.

Пожалуй, самое главное здесь – это платформа. Новинка будет основана на Dimensity 9000, то есть пусть не на новой, но флагманской платформе. Она производится по нормам 4 нм и набирает в AnTuTu 9 около 1 млн баллов.

Это уровень производительности флагманского Snapdragon 8+ Gen 1, и за свою цену это просто непревзойденный результат. Такая производительность в среднебюджетном сегменте дарит надежду, что скоро даже самые бюджетные смартфоны в интерфейсе будут "летать"

Также аппарат получит 120-герцовый экран OLED диагональю 6,74 дюйма с разрешением 2772 х 1240 пикселей, до 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти и OxygenOS на Android 13. За автономность отвечает стандартный аккумулятор на 80W.

А вот в камере кроется основное отличие устройств. Если китайская версия имела у основания 64 Мп сенсор OV64B, то здесь будет установлен неназванный модуль на 50 Мп. Конечно от того, что это будет за сенсор, будет зависеть или произошел апгрейд, или камеру наоборот ухудшили.

Скорее всего, детали мы узнаем чуть ближе к презентации. Ожидается она, кстати, в июне, то есть ждать осталось совсем недолго. OnePlus Nord 3 прочат цену около 400 долларов, что на 70 зеленых больше чем у китайского аналога.

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Источник: twitter