Характеристики Oppo Find X4 Pro: перископ и микроскоп не ждать?

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По части камер Oppo Find X4 Pro по части камеры впечатлять не будет

Статус флагманской в модельном ряду Oppo несет линейка Find X, которая получает уникальные технологии для своего времени. В распоряжении пользователя оказывается самое мощное «железо» и какая-то фишка. Так, Oppo Find X3 Pro стал смартфоном во встроенным микроскопом, который «видит» объекты на расстоянии всего 1 мм.

Было логично предложить, что в случае с Oppo Find X4 Pro также позволяет создавать настоящие макрофотографии. Но, если верить авторитетному сетевому информатору Digital Chat Station, в набор датчиков в основной камере макродатчик входить не будет. По его данным, основная камера Oppo Find X4 Pro будет трехкомпонентной, где главный датчик будет разрешением 50 Мп, а ему ассистировать станет ширик с аналогичным разрешением и 12 Мп или 13 Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

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В числе прочих характеристик флагмана упоминается 120-герцовый дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением QuadHD+, фронтальный модуль на 32-мегапикселя, чипсет sm8450 (Snapdragon 8 Gen1) и технология быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Интересно, что ранее этот же информатор говорил о том, что в семействе Oppo Find X4 будет смартфон с 125 Вт зарядкой. Будет это Oppo Find X4 или Oppo Find X4 Pro+, сведений нет.

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Источник: weibo