Характеристики Oppo K7x 5G: емкий аккумулятор, достаточно памяти и 5 камер

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На сайте TENAA появились технические характеристики Oppo K7x

Продукция Oppo не пользуется большой популярностью в наших краях, а все по причине высоких ценников на смартфоны. Но, похоже, что саму компанию это не смущает, ей неплохо живется и в Китае, где ее устройства расходятся миллионными тиражами. Поднебесная и в числе тех стран, где бурно развиваются сети 5G, поэтому многие местные смартфоностроители погнались за выпуском 5G-смартфонов, которые становятся все доступнее.

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Вот таким недорогим устройством с поддержкой сетей пятого поколения должен стать Oppo K7x 5G, выход которого ожидается 4 ноября и его появление явно подгадали под распродажу 11.11 на AliExpress. В пользу скорого релиза говорит тот факт, что информация о смартфоне уже появилась на просторах сертификационного ведомства TENAA.

По данным регулятора, Oppo K7x удостоится 6,5-дюймового IPS‑дисплея разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 64/128/256 Гб и восьмиядерного чипа Dimensity 720. Питать новинку будет аккумулятор емкостью 5000 мАч и заявлена поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Разрешение фронтальной камеры составит 16-мегапикселей и на тыльной стороне стоят четыре датчика 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев приютили на боковой грани смартфона.

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Источник: twitter