Qualcomm создала чип Snapdragon 870 эксклюзивно для одной из компаний

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Snapdragon 870 пропишется в смартфоне Oppo

В декабре Qualcomm должен представить свой новый флагманский чип Snapdragon 875. Его премьера должна состояться на технологическом саммите, который чипмейкер устраивает ежегодно в декабре, а в качестве предполагаемой даты анонса называют 1 декабря. Новый 5-нанометровый чип ляжет в основу флагманов 2021 года и первыми его должны получить Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21.

А сегодня неожиданно пришло сообщение от одного из китайских инсайдеров, который уверяет, что Snapdragon 875 получит чуть упрощенную версию. Речь идет о чипе Snapdragon 870 и его ядра будут работать с пиковой частотой 3,2 ГГц, а это означает, что новинка должна быть мощнее Snapdragon 865+.

Но Snapdragon 870 будет однокристальной системой эксклюзивной. По крайней мере, возможно, на первых порах. По данным инсайдера, новый чип создан по заказу Oppo. А вот какой именно смартфон его получит, не сообщается.

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Тем временем в базе данных TENAA появилась информация о модели с индексом PERM00, которая оснащена корпусом с габаритами 162,2х75,1х9,1 мм, аккумулятором емкостью 4900 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной. В активе смартфона фронтальная 16-мегапиксельная камера и четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina