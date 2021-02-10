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Характеристики планшета OnePlus Pad Go – Helio G99, 8000 мАч, выход 6 октября

27.09.2023 65 0

Индийский САЙТ ﻿OnePlus﻿ обещает больше данных послезавтра

OnePlus Pad Go выйдет 6 октября в Индии. Страницы планшета на Amazon и Flipkart﻿ постепенно раскрывают ключевые характеристики планшета. Новая утечка, появившаяся в X Twitter, раскрыл важные детали о процессоре, батарее и камерах устройства, а также других характеристиках.

 

OnePlus Pad Go


По словам инсайдера OneNormalUsername, OnePlus Pad Go имеет два номера модели, OPD2305 и OPD2304. Возможно, они связаны с версиями устройства только с Wi-Fi и LTE (но 5G).


Утечка утверждает, что будет только один вариант планшета, с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем UFS 2.2. Есть вероятность, что компания может анонсировать вариант из 128 ГБ памяти. Планшет будет оснащен процессором Helio G99 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Интересно, что Galaxy Tab A9, дебютирующий примерно в то же время, будет оснащен таким же чипом.

 

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OnePlus Pad Go поддерживает зарядку через USB-C 2.0. Впереди и сзади планшета будут 8 МП камеры. Говорят, что у планшета есть слот для карты microSD.


Компания уже подтвердила, что OnePlus Pad Go получит 11,35” дисплей с разрешением 2,4K и соотношением сторон 7:5. Он также будет иметь четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Предполагается также, что устройство будет оснащено Android 13 на базе OxygenOS 13.2.

 

Источник: Gizmochina

та Адшзлфке
Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.09.2023
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Характеристики планшета OnePlus Pad Go – Helio G99, 8000 мАч, выход 6 октября