Характеристики Realme 9i подтверждены

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Емкая батарейка, 50 Мп камера и чип от Qualcomm

В начале следующего года представят серию Realme 9, где среди дебютантов будет Realme 9i, который станет самым доступным смартфоном в этой серии. В сети уже появлялись слухи об этой модели, а теперь на торговой площадке AliExpress появилась страница с продуктом.

Указано, что Realme 9i обладает 6,55-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9. Аппаратной платформой устройства станет чипсет от Qualcomm. Предположительно, речь идет об однокристальной системе Snapdragon 680.

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В числе характеристик Realme 9i упоминается 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, порт USB Type-C, фронтальный модуль на 16-мегапикселей и дактилоскопический датчик на боковой грани. Основная камера двойная и главный датчик тут на 50-мегапикселей. Работать Realme 9i станет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

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Источник: gizmochina