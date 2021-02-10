Характеристики Realme V21 5G: доступные 5G

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Realme неутомима в своем желании войти в топ-5 крупнейших смартфоностроителей, а также обойти главного конкурента — Xiaomi. Компания намерена существенно нарастить продажи своих устройств. Так, в следующем году она планирует продать минимум столько же, сколько было реализовано смартфонов за три года ее работы.

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А для осуществления задуманного, нужны новые аппараты, которые станут массовыми и будут активно раскупаться. Одним из таких устройств должен стать Realme V21 5G (предположительное название), информация о котором была найдена на просторах сайта сертификационного ведомства TENAA.

Смартфон получил модельный номер RMX3125 и станет преемником Realme V11 5G, который был представлен в марте нынешнего года. По части характеристик они во многом будут схожи, за исключением аппаратной платформы.

Регулятор ориентирует на то, что новинка предложит 6,52-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 пикселей, восьмиядерный чип неизвестной модели с частотой 2,4 ГГц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 18 Вт. Предполагается, что речь идет о чипе Dimensity 800U, тогда как у Realme V11 процессор Dimensity 700.

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Realme V21 5G должны укомплектовать 4/6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной, селфи-камерой на 8-мегапикселей и двойной тыльной с датчиками 13 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina