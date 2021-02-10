Готовится игрофон Realme GT Neo Gaming

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Компания выпустит свою альтернативу Redmi K40 GE и POCO F3 GT

Realme копирует продуктовую линейку Xiaomi и даже не стесняется этого. Поговаривают, что она даже выведет на рынок свою серию Note, а теперь она еще и выпустит игровой смартфон — Realme GT Neo Gaming. Не сложно догадаться, что это ответочка на выход Redmi K40 Gaming Enhanced Edition или POCO F3 GT.

В сеть слили тизер realme GT Neo Gaming и он демонстрирует, что в плане внешнего вида произойдут небольшие изменения. В частности, чуть другим будет оформление блока основной камеры, который теперь удивительным образом будет смахивать на камеру Redmi K40 GE.

Из характеристик Realme GT Neo Gaming известно, что он будет построен на базе Snapdragon 870, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также 64 Мп датчик в качестве главного на тыльной стороне. Ожидается, что младшая версия с 8/128 Гб будет оценена в $499 и за топовую с 12/256 Гб запросят на $200 больше.

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Realme GT Neo Gaming должен предложить 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, селфи-камера на 16-мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку на 65 Вт, операционную систему Android 11 и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: mysmartprice