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Готовится игрофон Realme GT Neo Gaming

31.08.2021 709 0

Компания выпустит свою альтернативу Redmi K40 GE и POCO F3 GT

Realme копирует продуктовую линейку Xiaomi и даже не стесняется этого. Поговаривают, что она даже выведет на рынок свою серию Note, а теперь она еще и выпустит игровой смартфон — Realme GT Neo Gaming. Не сложно догадаться, что это ответочка на выход Redmi K40 Gaming Enhanced Edition или POCO F3 GT.

 

В сеть слили тизер realme GT Neo Gaming и он демонстрирует, что в плане внешнего вида произойдут небольшие изменения. В частности, чуть другим будет оформление блока основной камеры, который теперь удивительным образом будет смахивать на камеру Redmi K40 GE.

 

Готовится игрофон Realme GT Neo Gaming – фото 1

 

Из характеристик Realme GT Neo Gaming известно, что он будет построен на базе Snapdragon 870, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также 64 Мп датчик в качестве главного на тыльной стороне. Ожидается, что младшая версия с 8/128 Гб будет оценена в $499 и за топовую с 12/256 Гб запросят на $200 больше.

 

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Realme GT Neo Gaming должен предложить 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, селфи-камера на 16-мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку на 65 Вт, операционную систему Android 11 и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

 

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Источник: mysmartprice

Realme GT Neo Gaming
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.08.2021

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Готовится игрофон Realme GT Neo Gaming