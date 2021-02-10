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Характеристики Redmi 10: бюджетник с новым чипом, емкой батарейкой и приличным дисплеем

08.08.2021 797 0

Один из ритейлеров показал и рассказал почти все о Redmi 10

В этом году Xiaomi уже представила линейку Redmi Note 10, а теперь десятое поколение должно появиться в серии просто Redmi. В сети уже мелькали слухи о Redmi 10, где акцент делали на том, что он станет одним из доступных смартфонов на рынке с 50-мегапиксельной камерой. А вчера в сеть слили практически все характеристики Redmi 10, которые были обнаружены на сайте одного из магазинов в Сингапуре.

 

Характеристики Redmi 10: бюджетник с новым чипом, емкой батарейкой и приличным дисплеем – фото 1

 

Продавец указывает на то, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, порт USB Type-C 2.0 и поддержку Bluetooth 5.0.

 

Характеристики Redmi 10: бюджетник с новым чипом, емкой батарейкой и приличным дисплеем – фото 2

 

Redmi 10 приписывают новейший чип Helio G88 с видеоускорителем Mali-G52 MC6, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Разрешение селфи-камеры составило 8-мегапикселей и основной камере достались четыре датчика 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2Мп. Несложно предположить, что в паре с основным сенсором будет работать ширик и парочка бесполезных модулей для анализа глубины и макросъемки.

 

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Характеристики Redmi 10: бюджетник с новым чипом, емкой батарейкой и приличным дисплеем – фото 3﻿

 

Габариты корпуса Redmi 10 составили 162х75,3х8,95 мм и экран должно защищать стекло Gorilla Glass 3. Руководить работой устройства станет фирменная оболочка MIUI 12 на основе операционной системы Android 11. Изображение смартфона указывает на то, что он может получить прямоугольную площадку основной камеры, где главный датчик очерчен серебряной окантовкой на манер Xiaomi Mi 10 Ultra. По словам источника, тыльная панель изготовлена из пластика.

 

На выбор предложат три расцветки: белая, серая и синяя. В Сингапуре продавать Redmi 10 будет по цене $185.

 

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Источник: slashleaks

Redmi 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.08.2021

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Характеристики Redmi 10: бюджетник с новым чипом, емкой батарейкой и приличным дисплеем