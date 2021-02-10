Redmi 10: кому 50 Мп задешево

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Redmi 10 может стать самым доступным аппаратом с 50 Мп камерой

Redmi 9 вышел в июле прошлого года и…оказался мало кому нужен. Потому что по характеристикам далеко не ушел от предшественника и примерил на себя кучу «старого» железа. Сейчас компания готовит к выходу Redmi 10 и его релиз приближается. Новинка получила индекс 21061119AG и уже сертифицирована в Федеральной комиссии по связи США (FCC) и GSM.

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Ее появление у регуляторных ведомств позволило узнать, что поставляться Redmi 10 будет с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11. На выбор предложат три модификации с 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти. Смартфон получит поддержку двух симок, Wi-Fi и LTE, а вот технология 5G в бюджетный сегмент еще не доберется.

Redmi 9

Выглядеть молодцом Redmi 10 на фоне конкурентов должна помочь основная камера. По утверждению одного из сетевых информаторов, смартфон получит на тыльной стороне систему из трех датчиков, где главный Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп. Дополнит его широкоугольный сенсор Sony IMX355 на 8 Мп и модуль для макросъемки на 2 Мп.

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Когда ждать анонс Redmi 10, достоверной информации нет. Одни говорят, что его релиз придется на последний летний месяц, а другие уверены, что ранее осени он не дебютирует.

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Источник: androidauthority, twitter