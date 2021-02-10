Характеристики Redmi Note 11 5G

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Залет по бюджетному сегменту 5G-смартфонов

Еще лет пять назад приходилось убеждать, что серия Redmi Note подкупает своим набором характеристик за предложенный прайс. Теперь об этом знают многие, хотя компания и не всегда оправдывает высокие ожидания от семейства Redmi Note. На следующей неделе нас ждет премьера линейки Redmi Note 11, которая будет насчитывать пять моделей.

Один из сетевых информаторов поделился информацией о характеристиках Redmi Note 11 5G. Речь идет именно о версии с поддержкой сетей пятого поколения. Будет еще одна 4G-модификация, которая будет отличаться аппаратной платформой и набором датчиков в основной камере.

Redmi Note 11 5G приписывают процессор Snapdragon 690, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель UFS 2.2 вместимостью 128 Гб и фронтальную камеру на 16-мегапикселей. На передней панели установили 120-герцовую AMOLED-панель диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+, а на тыльной стороне набор из трех сенсоров 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

За автономность работы Redmi Note 11 5G будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно будет зарядить на мощности 67 Вт. Работать новинка станет под управлением MIUI 13 на базе Android 11. Судя по характеристикам, это аналог китайского Redmi Note 11 Pro, но с другой аппаратной платформой и чуть урезанной батарейкой.

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Источник: twitter