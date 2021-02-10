Характеристики Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro: отличий между смартфонами будет немало

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Разные чипы, разные дисплеи, разные камеры и разная скорость зарядки

На прошлой неделе глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг внес переполох в стан фанатов компании, заявив, что вскоре они представят новинку. Его намек на то, что это может быть за модель, многие склонны трактовать как предзнаменование скорого релиза Redmi Note 11. А представить его должны до 11 ноября, чтобы успеть к ежегодной распродаже, посвященной Дню холостяка.

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Сегодня с просторов Китая пришла информация, какие характеристики предложат Redmi Note 11 5G и Redmi Note 11 Pro. Информатор говорит о том, что базовая модель серии должна предложить ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Построена она будет на чипе Dimensity 810, предложит фронталку на 13 Мп и главным сенсором на тыльной стороне будет датчик на 50 Мп.

Питать Redmi Note 11 должна батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт. На выбор должны предложить модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $186 и $248 соответственно.

Redmi Note 11 Pro 5G уже будет щеголять OLED-панелью и частота обновления тут также будет 120 Гц. В качестве аппаратной платформы выбор пал на Dimensity 920, предложат селфи-модуль на 16 Мп и задавать тон в основной камере должен сенсор на 108-мегапикселей.

Емкость аккумулятора в Redmi Note 11 Pro 5G должна составить 5000 мАч и его можно будет быстро зарядить на мощности 67 Вт. К числу характеристик смартфона приписывают линейный двигатель по оси Х, модуль NFC и стереодинамики с настройкой от JBL. На выбор могут предложить три версии: 6/128 Гб — $248, 8/128 Гб — $279 и 8/256 б — $311.

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Интересно, что ранее в сети мелькали предсказания, что Redmi Note 11 Pro может получить зарядку на 120 Вт. Правда, никто не утверждал, что первым ее предложит именно Redmi Note 11 Pro. Было лишь сказано, что будущие Redmi Note будут заряжаться на мощности 120 Вт.

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Источник: gizmochina