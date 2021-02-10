Дизайн Redmi K50 оставляет неоднозначное впечатление

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В сеть слили изображения, как может выглядеть Redmi K50

Xiaomi хочет быть впереди планеты всей. С уходом Huawei пришел успех в чартах продаж и появились амбиции взойти на Олимп смартфоностроения. Уже и план составлен как это сделать в течение 3-х лет. Для этого нужны новые продукты, успешные и покупаемые. Станет ли Redmi K50 популярным и будет ли двигателем продаж, покажет время.

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Сегодня же мы можем показать рендеры, на которых изображен Redmi K50. Предположительно, такой смартфон компания может представить до конца нынешнего года. В плане оформления лицевой панели обошлись без резких движений, предложив тонкорамочный дисплей с врезанной фронталкой в верхнем левом углу. Разве что отступы по периметру стали радикально небольшими. Принимать на веру рендер Redmi K50 спешить не стоит, это может быть лишь полет фантазии концептодела.

Основным объектом для полета дизайнерской мысли стал блок основной камеры Redmi K50. Нам демонстрируют круглой формы площадку с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. Сам модуль выглядит массивным и громоздким.

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По слухам, Redmi K50 предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт и в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 48-мегапикселей. В тандеме с базовой моделью дебютируют Redmi K50 Pro и Redmi R50 Pro+, где платформы будут мощнее, камеры получше и зарядка быстрее.

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Источник: mydrivers