Названы сроки выхода Xiaomi 12 и Samsung Galaxy S22

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Китайский флагман пожалует в декабре, а южнокорейский с опозданием на месяц

В декабре состоится саммит Qualcomm, на котором чипмейкер расскажет о своих достижениях и новых разработках, а еще представит платформу, которая станет основой флагманов 2022 года — Snapdragon 898. Производители смартфонов уже активно трудятся над созданием первых флагманов с новым чипом на борту. Ни для кого не секрет, что за право первым выпустить смартфон с новым процессором поборются между собой Samsung и Xiaomi.

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Последние пару лет первенство выигрывала китайская компания и по всем слухам выходит, что и в этом году история повторится. Это подтвердил и авторитетный информатор @Universe. По его информации, Xiaomi 12 с новым чипом на борту дебютирует после 12 декабря. Т.е. компания повторит опыт прошлого года, когда представила свой титульный флагман 2021 года до наступления этого самого года.

Что касается Galaxy S22 то он выйдет позже своего китайского визави и пожалует ближе к 1 февраля. Напомним, что ранее тот же @Universe высказывался в пользу декабрьского дебюта южнокорейского флагмана, но теперь изменил свой прогноз.

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Тем временем пришло сообщение, что Xiaomi 12 должен предложить аккумулятор емкостью 4700 мАч, а батарейка на 5000 мАч достанется Xiaomi 12 Ultra. При этом обе модели могут получить поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. На передней панели Xiaomi 12 установят чуть изогнутым по краям дисплей с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части экрана. Тыльная же крышка должна быть изготовлена из керамики.

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Источники: weibo, mydrivers