Характеристики Samsung Galaxy A01 Core: ставка, что громкое имя оправдает все

1106

Продажи бюджетных устройств Samsung велики, но при этом потребитель получает отнюдь не максимум за свои деньги. Здесь ставка на сильное имя и пользователей, которые хотят обладать аппаратом от известной марки. Samsung Galaxy A01 Core — модель начального уровня для тех, кто хочет простой смартфон от крупной компании.

Характеристики

Издание Sammobile на правах эксклюзивности опубликовала характеристики, которые получила эта модель. Источник подтверждает, что компания решила вернуть съемный аккумулятор в бюджетную модель. Galaxy A01 Core базируется на чипе МТ6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц, обладает 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной.

В активе смартфона TFT-дисплей разрешением 1480х720 точек диагональю 5,3 дюйма, аккумуляторная батарея на 3000 мАч и руководит его работой операционная система Android 10 Go Edition. Для селфи имеется 5-мегапиксельный датчик со светосилой f/2.4 и на тыльной стороне установили одиночный модуль на 8-мегапикселей с диафрагмой f/2.2.

О времени выхода и стоимости Galaxy A01 Core, не сообщается.

Источник: sammobile

Samsung изменит стратегию с двоевластием чипов в Galaxy S21?﻿

Samsung не питает иллюзий о высоком спросе на Galaxy Note 20﻿

Смартфоны Samsung могут лишиться комплектной зарядки﻿