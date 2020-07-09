Samsung изменит стратегию с двоевластием чипов в Galaxy S21?

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Народная молва вот уже несколько лет твердит, что Exynos — это что-то второсортное, которое не может сравниться с Snapdragon. В этом году попытка противостояния этих двух миров вышла на новый уровень, когда нашлись пользователи, которые создали петицию с требованием к Samsung отказаться от фирменных чипов и перевести свои флагманы на процессоры Qualcomm.

Резкий маневр

Сам южнокорейский гигант на эту историю с критикой не обратил внимание, она постепенно забылась и все потуги скептиков заставить южнокорейскую компанию изменить собственную стратегию, сошли на нет. Более того, есть слухи, что она поступит с точностью на оборот и все больше флагманов будут работать на базе Exynos.

Пришло сообщение, что в случае с Samsung Galaxy S21 компания отойдет от практики предлагать две версии, отличающиеся аппаратной платформой. На всех рынках флагман будет доступен с Exynos 1000, включая Китай и США. Правда, есть те, кто говорит о том, что компания только обсуждает этот вопрос с оглядкой на то, что фирменные чипы стоят дешевле и возможности Snapdragon 875 могут быть излишними для обычного пользователя.

Скептицизм

Правда, не очень понятно, как Samsung обойдет существующие барьеры. В США не пускают других производителей чипов, только Qualcomm, этот рынок закрыт для сторонних компаний. Именно этот факт стал одной из причин, почему в свое время южнокорейский гигант пошел на то, чтобы выпускать флагманы не только с Exynos на борту, но и Snapdragon.

Но это лишь слухи, до выхода Galaxy S21 еще очень много времени, поэтому не будем спешить принимать на веру ранние предсказания.

Источник: twitter

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