Смартфоны Samsung могут лишиться комплектной зарядки

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Недавний слух о том, что из комплектации семейства смартфонов iPhone 12 исчезнут наушники и зарядка, вызвал бурную реакцию на просторах сети. Apple решила сэкономить на комплекте поставки и нашлось немало тех, кто крайне негативно отнесся к такой перспективе. Но «дурной пример» может оказаться заразительным и вскоре из комплектации Android-устройств исчезнет зарядка.

Комплект поставки с зарядкой станет роскошью?

И таким «новатором» в стане Android может стать Samsung. Со ссылкой на источники в Южной Корее издание Sammobile заявило том, что будущие смартфоны южнокорейского гиганта могут поставляться без зарядного устройства. Почему в комплекте может не оказаться зарядника? В числе причин для такого шага предсказуемо называют желание сэкономить. Смартфоны Samsung расходятся многомиллионными миллионными тиражами и, если убрать из комплекта поставки зарядку, можно неплохо так сэкономить. А еще это один из путей удешевления конечного продукта.

Apple и Samsung станут законодателями нового тренда

На данный момент окончательное решение еще не принято и Samsung только обсуждает возможность такого маневра. Но, если решение будет принято, то в следующем году из комплекта поставки ряда моделей исчезнет зарядка. Возможно, компания будет постепенно приучать пользователей к тому, что в коробке со смартфоном они не обнаружат зарядное устройство. Всех и сразу блока не лишат, начнут с нескольких устройств.

Считается, что отсутствие зарядки не должно стать большой проблемой для потребителей. У многих остаются зарядки от старых устройств, которые можно использовать и дальше. А при необходимости зарядный блок можно будет докупить. Есть мнение, что если Apple откажется комплектовать айфоны зарядками, то Samsung тоже последует ее примеру.

Источник: sammobile