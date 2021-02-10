Характеристики Samsung Galaxy M53 5G. И это не клон Galaxy A53 5G

488

В чем-то Galaxy M53 5G даже поинтереснее собрата из более продвинутой линейки

На 17 марта Samsung назначила проведение мероприятия, посвященное запуску новинок серии Galaxy A. Все сводится к тому, что компания презентует Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G. Позже должны показать новинки в линейке Galaxy M, где среди дебютантов будет Galaxy M53 5G. Ходили слухи, что эта модель будет лишь результатом ребрендинга Galaxy A53 5G, но отличия все же есть и существенные.

Читать также: Samsung выпускает апдейт для решения проблемы искусственного замедления приложений ﻿

Авторы YouTube‑канала ThePixel назвали ключевые характеристики Galaxy M53 5G, которые включат в себя Super AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Матрица будет Infinity-O и дизайном своей тыльной панели новинка будет схожа с Galaxy M62.

Аппаратной основой смартфона станет чип Dimensity 900, он предложит 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Питать Galaxy M53 5G будет батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп и на задней панели предложат четыре датчика изображения 108 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Запросить за Galaxy M53 5G могут от $450 до $480.

Читать также: AMOLED или IPS в смартфоне? Суровая реальность от Samsung ﻿

Galaxy M53 5G не будет копией Galaxy A53 5G, хотя ряд сходных черт все же найдется. Для сравнения Galaxy A53 5G предложит 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением FullHD+, чипсет Exynos 1280, 6 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти и батарейку на 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт. Селфи-модуль также разрешением 32 Мп, но главный модуль в основной камере заменен на 64 Мп датчик.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina