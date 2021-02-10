Samsung выпускает апдейт для решения проблемы искусственного замедления приложений

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Пока обновление распространяется только на домашнем рынке и для устройств серии Galaxy S22

На этой неделе разгорелся скандал вокруг того, что Samsung намеренно снижает производительность большого количества приложений. Со своей стороны компания пообещала во всем разобраться и решить проблему. Надо отдать ей должное, что на это у нее ушло немного времени. Samsung начала развертывание обновления, которое решит вопрос с ограничением производительности GPU/CPU при запуске программ.

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Правда, на данный момент апдейт приходит только на устройства серии Galaxy S22 и на территории Южной Кореи. В журнале изменений сказано, что Samsung снимает ограничения производительности CPU/GPU при запуске игр. Обновление также поможет регулировать температурный режим внутри. Кроме того, оно предлагает обновленный режим управления производительностью игр в Game Booster.

Когда обновление выйдет для других регионов и прочих устройств Samsung, компания не называет точных сроков. Обещано лишь, что произойдет это в ближайшее время. Сообщается также, что вчера президент мобильного бизнеса Samsung Тэ Мун Ро, выступая на собрании, принес извинения сотрудникам игровых сервисов. Он признал, что внутри компании есть серьезный недочет — отсутствие связи между рядовыми сотрудниками и руководством компании в процессе создания Galaxy S22. Обещано в будущем сделать обратную связь более крепкой.

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Какая-то странная реакция на произошедшее от топ-менеджера Samsung. Словно он живет в другой реальности и до недавнего времени не подозревал об отсутствии слаженной работы между сотрудниками компании всех звеньев. И при этом он обошел вниманием пользователей, перед которыми и стоило принести извинение за искусственное занижение производительности.

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Источник: androidauthority