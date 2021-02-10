Характеристики и рендеры Samsung Galaxy A25 и A15 – смартфоны выйдут в декабре по цене $315 и $150

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Два интересных бюджетника ﻿﻿Samsung ﻿«созреют» ﻿в декабре

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A25 недавно появился в официальных рендерах, а сейчас есть еще несколько изображений смартфона, подтверждающих предыдущие утечки.



Несколько швейцарских интернет-магазинов разместили на своих сайтах данные Samsung Galaxy A25 с изображениями, ценой и датой продаж. Он обойдется в 279 швейцарских франков ($315) в Швейцарии и поступит в продажу с 7 по 19 декабря 2023 года.

Samsung Galaxy A25 будет работать на базе процессора Exynos 1280 SoC под управлением One UI 6 на Android 14. Galaxy A25 будет поставляться в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ или 8 ГБ/256 ГБ в зависимости от страны. Телефон будет иметь слот для карты microSD для расширения памяти до 1 ТВ.



Galaxy A25 получит экран 6,5” 120 Гц FullHD+ OLED-дисплей и аккумулятор на 5000 мАч, а также зарядку 25 Вт. Смартфон будет четыре камеры: основную 50 МП с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный объектив, 2 МП макро и 13 МП селфи-камеру.



Согласно предварительным слухам, Samsung готовит смартфоны Galaxy A15 4G и Galaxy A15 5G – рендеры последнего в темно-синем цвете появились в сети. Он также будет доступен в желтом и черном цветах.



Источник утверждает, что A15 5G будет оснащен 6,5” экраном 1080×2400 с частотой обновления 90 Гц. Он будет работать на основе процессора MediaTek Dimensity 6100+ в сочетании с расширяемой памятью до 128 ГБ.



По слухам, на задней панели будет 50 МП основная камера, 5 МП ультраширокоугольник и 2 МП датчик глубины, также ожидается 13 МП камера селфи. Galaxy A15 5G получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и датчик отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.



Предварительно известно, что розничная цена Galaxy A15 5G составляет около $149. Он должен выйти официально в течение следующих нескольких недель, судя по графику выпуска его предшественника.

Источник: GSMArena