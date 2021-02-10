Характеристики и тесты MediaTek Dimensity 8300

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Достаточно мощная конфигурация

Информатор Digital Chat Station предоставил исчерпывающий обзор ключевых технических характеристик анонсированного процессора MediaTek Dimensity 8300, который выйдет 21 ноября. Также в сети появились результаты тестов Dimensity 8300 в Geekbench.



imensity 8300 произведен по 4-нм техпроцессу TSMC. Конфигурация основного чипа состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, трех дополнительных производительных ядер Cortex-A715, работающих на частоте 3,32 ГГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510 на частоте 2,2 ГГц. Графика обрабатывается видеокартой Mali-G615 MC6.



Архитектура 4+4 ядер похожа на процессор Dimensity 8200. Здесь четыре ядра Cortex-A715 будут решать большинство задач, требующих высокой производительности, а четыре ядра Cortex-A510 будут работать в задачах, связанных с эффективностью.



Dimensity 8300 также был подмечен в результатах Geekbench 6 в телефоне, который, как полагают, будет частью предстоящей серии Redmi K70.



Телефон, идентифицированный под номером модели Xiaomi 2311DRK48C, получил одноядерный балл 1512 и 4886 в многоядерном режиме. Его производительность опережает процессоры Dimensity 8200 и 8200 Ultra.



Согласно информации Digital Chat Station, производительность Dimensity 8300 больше, чем у Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Источник: Gizmochina