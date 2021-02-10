Характеристики Xiaomi CC 11: тонкий и легких без сюрпризов по начинке

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На сайте китайского регулятора были найдены параметры Xiaomi CC11

В 2019 году Xiaomi представила серию СС, которая была ориентирована на молодежную аудиторию и «прошка» первой на рынке предложила 108 Мп камеру. Выпуск обновления компания поставила на паузу и вот спустя два года она готовится представить преемников. Поговаривают, что компания перескочит через цифру 10 в нейминге и мы увидим семейство Xiaomi CC 11, которое за пределы Китая может выйти, как Xiaomi Note 11.

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Базовая модель серии прошла процедуру сертификации в TENAA и на сайте регулятора появились ее характеристики. Сообщается, что Xiaomi CC 11 оснастили чипом Snapdragon 778G и аккумулятором емкостью 4150 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Такую батарейку удалось уместить в достаточно легким и тонком корпусе: 160,53х75,72х6,81 мм, вес 157 грамм.

На передней панели Xiaomi CC 11 установили OLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 точек, предложили 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256/512 Гб. О повышенной герцовке ничего не сказано, но почти наверняка предложат ее на уровне минимум 90 Гц.

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Разрешение селфи-камеры составило 20-мегапикселей и на тыльной стороне Xiaomi CC 11 в качестве главного установят сенсор на 64 Мп. Будет ширик на 8 Мп и, возможно, телеобъектив. Работать новинка станет под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, и цветовая палитра будет включать девять цветов: черный, белый, синий, фиолетовый, голубой, красный, желтый, зеленый и оранжевый.

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Источник: sparronews