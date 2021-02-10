Прощай, Huawei и здравствуй TD Tech!

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Не только смартфоны, но и носимые гаджеты, планшеты и телевизоры сменят логотип Huawei на TD Tech

Думаю, все хорошо осведомлены, в какой ситуации сейчас находится Huawei. Из-за того, что власти США признали компанию угрозой национальной безопасности, ей запретили использовать технологии и комплектующие, созданные американскими компаниями. Чтобы как-то удержаться на плаву и обойти блокаду, Huawei прибегнула к разного рода уловкам. Одна из последних — выпуск собственных устройств под другим брендом.

Нести в массы продукты компании доверили TD Tech, а обставили все так, что она получила лицензию на использование наработок Huawei. На данный момент в активе компании только один «переобутый» смартфон — TD Tech N8 Pro, который по сути является ничем иным как Huawei Nova 8 Pro. Перевыпустит компания под своей маркой и Huawei Mate 40E 5G.

На этом ребрендинг не завершится. Под брендом TD Tech выйдут все актуальные смартфоны Huawei серий Mate, P, Nova и Enjoy. А также под новой маркой выйдут смарт-часы, планшеты, смарт-телевизоры и фитнес-браслеты. Нейминг устройств должны изменить. В какой срок будет перевыпущены устройства Huawei под брендом TD Tech, информации нет.

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Источник: gizmochina