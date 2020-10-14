HBO снимет сериал об Илоне Маске и SpaceX

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Историю одной из самых интересных компаний нашего времени, SpaceX, воплотят на экране.

HBO находится в процессе разработки мини-сериала о первых днях основания компании Илона Макска SpaceX. Канал заказал всего 6 эпизодов. Шоу будет основано на биографии Эшли Вэнс, генерального директора Tesla и основателя SpaceX, и сам предприниматель-миллиардер не принимает непосредственного участия в проекте, говорится в официальном сообщении. На данный момент дата выхода сериала неизвестна.

Мини-сериал будет посвящен набору Маском небольшой команды инженеров и их разработке первой ракеты SpaceX, а также ее первого запуска. Исполнительным продюсером сериала станет актер Ченнинг Татум. Также продюсером числится Даг Юнг, ранее написавший сценарии к ряду научно-фантастических фильмов, включая Стартрек: Бесконечность, а также сериал Netflix Охотник за разумом.

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Интереснее всего будет наблюдать за изображением Маска в художественном фильме – до этого мы могли видеть только документальную хронику, без какого-либо анализа его личности.

Илон Макс основал Space Exploration Technologies, или SpaceX, в 2002 году после продажи своего сервиса PayPal американской Интернет-площадке eBay за $1,5 млрд. Маск получил $165 миллионов от продажи и использовал из них $100 миллионов для осуществления мечты всей жизни о покорении космоса.

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Его целью при создании SpaceX было сделать космические полеты более доступными и удобными, и в будущем создать прецедент выхода обычного человека в открытый космос.

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Источник: cNet



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