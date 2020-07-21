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Наушники будут не нужны. Илон Маск обещает трансляцию музыки прямо в мозг

21.07.2020 56 0

Амбициозный и эпатажный Илон Маск хочет объединить человеческий мозг и компьютер. В планах изобретателя создать чип, который можно будет имплантировать в человеческий мозг, и он позволит «прокачать» его благодаря возможностям программного обеспечения.

 

Наушники будут не нужны. Илон Маск обещает трансляцию музыки прямо в мозг – фото 1

 

Чип на всю голову

 

Потенциально посредством чипа можно будет восстановить зрение, слух и подвижность конечностей, а также он поможет в борьбе с болезнями, поражающими мозг, позволит восстановить разрушенные нейронные связи у людей, пораженных такими недугами как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

 

Наушники будут не нужны. Илон Маск обещает трансляцию музыки прямо в мозг – фото 2

 

Илон Маск заверяет, что работа над созданием импланта завершится в течение одного года и над ним трудится его медицинский стартап Neuralink. 28 августа обещают презентацию Neuralink, где Илон Маск должен рассказать о последних разработках в области чипирования человеческого мозга, а также о том, в каком направлении продолжит свою работу компания. За месяц до анонса известный миллиардер и изобретатель на своей станице в Twitter поделился потенциальными возможностями новой технологии.

 

Наушники будут не нужны. Илон Маск обещает трансляцию музыки прямо в мозг – фото 3

 

Стимуляция мозга, вред или дистанционный контроль?

 

По словам Маска, чип Neuralink позволит прослушивать музыку, минуя ухо и нервные окончания, которые отвечают за передачу звуковых импульсов. Звуковые волны будут идти прямо в человеческий мозг. Фактически вибрации звука будут стимулировать нейроны, которых, кстати, насчитывается около 65 млрд в головном мозге.

 

Сложно представить тот эффект, который вызовет воздействие музыки на миллионы нейронов. Главное, чтобы в реальности эти нейроны не замкнули от такой эйфории, и кто-то не получил контроль над вашим мозгом.

 

Источник: foxnews, twitter, independent

 

Илон Маск чип Neuralink
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.07.2020

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Наушники будут не нужны. Илон Маск обещает трансляцию музыки прямо в мозг