Завтра Oppo покажет новый бюджетник Oppo A15

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Китайский производитель смартфонов Oppo готовится к презентации нового Oppo A15.

Следующий бюджетный смартфон Oppo A15 будет показан в Индии завтра, 15 октября. Презентация совпадет с мероприятием крупнейшей торговой площадки Amazon.

Продажа билетов на мероприятие Amazon Great India Festival стартует 17 октября для обычных покупателей и 16 октября – для владельцев подписки Amazon Prime. Oppo A15 будет представлен всего за день до фестиваля Amazon, а страница продукта уже появилась на сайте интернет-магазина.

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Страница Amazon показывает, что в Oppo A15 будет установлен тройной модуль основной камеры. Основной объектив имеет разрешение 13 Мп, также в модуле расположены две «затычки» по 2 Мегапикселя каждый: макро и портретник. Модуль камеры выполнен в квадратном дизайне. На задней панели также можно заметить наличие сканера отпечатков пальцев.

На передней панели устройства расположен 6,52-дюймовый HD+-экран с вырезом в виде капли, где разместилась привычная фронталка на 5 Мп. На странице продукта Oppo уже хвастается умной автояркостью, которая будет заучивать ваши предпочтения яркости в разных условиях, чтобы сделать использование еще более приятным.

В предыдущих слухах также сообщалось, что Oppo A15 будет работать на базе процессора MediaTek Helio P35 с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутренней памяти. Питать смартфон должен емкий аккумулятор на 4230 мАч с поддержкой зарядки скоростью 10 Вт.

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По слухам, из коробки Oppo A15 работает на собственном графическом интерфейсе ColorOS 7.2 на базе Android 10.

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Источник: GSMArena



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