Сравнение недорогих телевизоров 2020. Какой лучше выбрать и почему

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Сравнение недорогих телевизоров: Samsung, Xiaomi, Realme, HiSense, KIVI, Skyworth и LG. Какой выбрать и почему

Выбрать телевизор сейчас – очень непростая задача. У всех нас разные приоритеты: кому-то давай встроенный Android-TV, а картинка и звук – это все второстепенно, а кому-то плевать на все навороты, только лишь изображение было четким и ярким. И ладно бы сейчас на дворе был 2010 год, когда выбора-то особо и не было: хочешь какие-то смарт-функции – покупай телевизор за две месячные зарплаты. Теперь даже вполне приемлемый прайс можно получить все и сразу.

Но все ли бренды выпускают действительно качественные продукты? Ведь не может быть так, чтобы у всех все было одинаково. Именно для того, чтобы разобраться во всех вопросах, команда Andro-News подготовила для вас крупное сравнение 7 телевизоров от разных брендов.

Мы не стали ходить вокруг да около, и сразу протестировали основные характеристики - качество картинки и звука. Обо всех проведенных тестах вы можете узнать в видео. После долгих совещаний мы определили победителя в номинации «Лучший экран» – им оказался телевизор от Samsung. Но это неудивительно: мало того, что он и стоит дороже своих соперников, так еще мы говорим о крупном бренде, который сам себе делает дисплеи и настолько в них уверен, что перепродает их многим компаниям.

Качество звука мы проверяли следующим образом - поочередно включали разные видео- и аудиоматериалы на представленных телевизорах снова и снова, долго принимая решение. Тут первое место заняла другая корейская компания – LG. На втором месте у нас оказался Samsung, а третье место занял – KIVI.

И, наконец, самое важное, что мы хотели сравнить – пользовательский опыт, ведь именно по нему можно определить, будете ли вы в полной мере получать удовольствие от телевизора. Главным разочарованием стал телевизор о Hisense. Мало того, что в нем не встроен привычный нам Android-TV, так еще и сама прошивка очень сырая и устарелая.

Устарелыми также ощущаются смарт-функции телевизоров от Samsung и LG. Ты как будто попадаешь в 2012 год, когда были актуальны пульты с огромным количеством бесполезных кнопок, а в самом телевизоре встроено одно-два приложения какого-нибудь YouTube и крупного стриминг-сервиса. Но хотя бы ими можно пользоваться.

Остальные телевизоры, участвовавшие в сравнении, работают на Android-TV и, в принципе, все они сопоставимы по удовольствию пользования. Но все-таки мы нашли нашего фаворита – это телевизор от Xiaomi: в нем реально крутая картинка с разрешением 4К, хороший звук, прошивка работает быстро, плавно и без заметных глюков. Более того, сама прошивка обновляется регулярно, что говорит о том, что компания не забивает на свой продукт.

Но скажем еще раз – это наше субъективное мнение. Для того, чтобы понять, согласны вы с нами или нет, милости просим на наш канал – там все разложено по полочкам.

Приятного просмотра!

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