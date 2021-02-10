Honor 40: настоящий Android-флагман с соответствующими атрибутами

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Honor 40 предложит платформу от Qualcomm и GSM‑версию Android

Никаких препятствий для того, чтобы аппараты независимой Honor получили Google-сервисы нет. Никто не сомневается, что Google с радостью возобновит сотрудничество с компанией и предоставит доступ к полноценной версии Android. Уже и имя первого флагмана с GSM известно.

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Известный сетевой информатор @RODENT950 сообщил, что готовится к выходу Honor 40, который займет позицию флагмана в модельном ряду компании нынешнего года. Его флагманский нрав будет выдавать платформа Snapdragon 888. А еще он получит сервисы Google и фирменную прошивку компании Magic UI.

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К сожалению, это вся информация о характеристиках Honor 40. Источник лишь заявил, что новинка все еще вберет в себя черты устройств Huawei. Скорее всего, это объясняется тем, что разработка Honor 40 началась достаточно давно, когда компания еще была под протекторатом Huawei. О времени премьеры новинки, также нет никакой информации.

Почти наверняка это будет не единственное флагманское устройство компании в нынешнем году. Вместе с Honor 40 должны показать Honor 40 Pro, а также компания готовит продолжение экспериментальной линейки Magic, в рамках которой выпустит свой первый складной мобильник Magic X.

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Источник: twitter