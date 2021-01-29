Honor Magic вернется в новом исполнении

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Honor возродит линейку Magic, которая спустя больше 2-х лет получит продолжение

Серия смартфонов Magic в модельном ряду Honor — главная «декларация независимости» и выставка технологий, которые компания в ранге «дочки» Huawei воплощала своими силами. Эти устройства были экзотикой в нескольких дисциплинах, где обкатывались невиданные на то время фишки. Уже будучи самостоятельной Honor намерена и дальше развивать линейку Honor.

Honor Magic

Как и в случае с предшественниками, ставка будет сделана на дизайн, но в этот раз пойдут на эксперимент с созданием устройства со складной конструкцией. Почти наверняка тут также попытаются обкатать новые софтверные решения, которые потом найдут свое применение в других устройствах компании.

Напомним, что ранее Honor заявила о своем желании стать заметным игроком в сегменте премиальных устройств, поэтому планирует выпустить собственные линейки смартфонов Mate и P. Они станут флагманскими решениями компании, тогда как Magic продолжит олицетворять собой имиджевые и экспериментальные аппараты.

Honor Magic 2

Как скоро новинки появятся на рынке, информации нет. Многое будет зависеть от того, как скоро Honor получит необходимые комплектующие для производства смартфонов. Известно, что связи с ключевыми поставщиками восстановлены, осталось договориться с Google, чтобы ставить ее сервисы на свои глобальные версии устройств. Китайцы уверены, что им удастся решить все вопросы с поисковым гигантом и нет никаких предпосылок повторить судьбу Huawei в части попадания в санкционный список.

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Источники: gizmochina, sparrowsnews