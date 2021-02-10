Honor 50 Lite станет двойником одной из моделей Huawei, но с сервисами Google

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Huawei Nova 8i выйдет за пределы Китая как Honor 50 Lite

Обретя независимость Honor выходит со своими устройствами за пределы Китая. На 26 октября назначена премьера серии Honor 50, которая плотно ассоциируется с линейкой, с которой стоит вести отсчет новой истории бренда. Помимо собственно Honor 50 и его Pro-версии за пределами Китая должны представить еще и Honor 50 Lite.

Если вы подумали, что это будет какая-то новая модель, то спешим разочаровать. Honor 50 Lite лишь очередной плод политики клонирования. На это раз второе преображение случится с Huawei Nova 8i. Все же компаниям не удается до конца скрыть родственные узы. Но у новинки Honor будет одно неоспоримое преимущество — поддержка сервисов Google.

Honor 50 Lite предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2376х1080 точек, чипсет Snapdragon 662 с пиковой частотой 2,0 ГГц, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Питать новинку станет аккумулятор емкостью 4300 мАч. Смартфон предложит модуль NFC, поддержку Bluetooth 5.0, селфи-камеру на 16 Мп и четверную тыльную с главным датчиком на 64 Мп. Ценник на Honor 50 Lite может быть на уровне 300 евро.

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Источник: winfuture