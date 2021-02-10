Honor 50 первым предложит новейший чип от Qualcomm

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Платформа Snapdragon 775 может дебютировать в Honor 50

Huawei долгих лет жизни и здравия, но усилиями США компания попала в сложную для себя ситуацию. Чтобы не тянуть за собой на дно Honor, суббренд продали, и он продолжит плавание на рынке смартфонов самостоятельно. Очередным экзаменом на независимость станет линейка Honor 50, чей анонс, судя по все увеличивающемуся количеству слухов, не за горами.

Пришла новость, что компания вернулась к сотрудничеству с Qualcomm и даже сумеет заполучить один из новейших чипов первой. Honor 50 сватают платформу с индексом SM7325. О коммерческом нейминге процессора остается только догадываться. Ожидается, что это будет упрощенная версия чипа Snapdragon 775G, модельный номер которого SM7350, и на рынок она выйдет как Snapdragon 775.

По слухам, Snapdragon 775 будет изготовлен по нормам 5-нанометровой технологии, получит ядра Kryo 6xx, поддержку оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, Wi-Fi 6E, двойных камер 64 Мп + 20 Мп или трех датчиков разрешением 28-мегапикселей каждый.

Ожидается, что Honor 50 и Honor 50 Pro получат OLED-дисплеи, дизайн камер на манер Huawei Nova 8 или будущего Huawei P50, а также технологию быстрой зарядки 66 Вт и 100 Вт соответственно.

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Источник: mydrivers