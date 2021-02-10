Honor 50 только добрался до Европы, а в Китае уже скоро Honor 60

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Серия Honor 60 начала получать сертификаты и это предвестник скорого анонса

В июне состоялась презентация серии Honor 50, которую принято считать знаковой для компании — она вернулась в большую игру в ранге независимой от Huawei. Только в конце октября линейка добралась до рынка Европы, а у производителя уже почти готовы преемники — Honor 60.

На днях в Китае сертификацию прошли три модели Honor с индексами ELZ-AN00, ANY-AN00 и TNA-AN00. Ряд источников склонны строить предположения, что это будущие Honor 60, Honor 60 Pro и Honor 60 SE. Но не стоит списывать со счетов возможность появления и четвертого дебютанта — Honor 60 Pro+.

О самих смартфонах известно крайне мало. Известно лишь, что все новинки получат поддержку 5G и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. Слухи указывают на то, что базовая версия семейства предложит прямой OLED-дисплей с одиночной фронтальной камерой, тогда как у Honor 60 Pro будет изогнутый по кромкам дисплей с двойной фронталкой.

Ожидается, что в отличие от Honor 50, где датчики основной камеры были сгруппированы в две окружности, серия Honor 60 предложит прямоугольный блок сенсоров на тыльной стороне, а внутри обещают акцентировать внимание на них посредством квадратных площадок. По слухам, представить Honor 60 могут уже в декабре.

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Источники: mydrivers, toutiao