Honor 50 и Honor 50 Lite с Google-сервисами вышли на европейский рынок

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Запросили за смартфоны немало

Выдержав долгую паузу с момента анонса в Китае, компания наконец-то вывела на глобальный рынок Honor 50 и Honor 50 Lite. Главной фишкой международных версий стала поддержка сервисов и приложений Google, которые исчезли с устройств компании после внедрения санкций США против Huawei.

Что касается технической составляющей, то Honor 50 и Honor 50 Lite для глобального рынка не отличаются от своих собратьев в Китае. Honor 50 построен на базе Snapdragon 778G, обладает 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. На передней панели установили OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

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Емкость аккумуляторной батареи составила 4300 мАч и предложили поддержку быстрой зарядки на 66 Вт. Работает Honor 50 под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Для селфи имеется сенсор на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков 108 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). За базовую модель Honor 50 с 6/128 Гб памяти запросили 529 евро, вариант с 8/256 Гб памяти оценили в 599 евро.

Honor 50 Lite обладает процессором Snapdragon 662, 6 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти, селфи-камерой на 16 Мп и четверной тыльной камерой с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Питает смартфон батарейка емкостью 4300 мАч и мощность быстрой зарядки составила 66 Вт. Запросили за лайт-версию смартфона 299 евро.

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Источник: theverge