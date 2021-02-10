Honor 90 GT будет представлен 21 декабря – конкурент Redmi K70 со стильным дизайном

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Выдержит ли конкуренцию?

Компания Honor наконец-то подтвердила запуск Honor 90 GT, доступного флагманского телефона с высокой производительностью. Официальная презентация устройства состоится 21 декабря в 19.00 (по местному времени) в Китае.

Кроме этого, хотя официального подтверждения нет, существуют предположения о потенциальном дебюте других устройств, таких как Honor X50 GT и Honor Tablet 9, вместе с Honor 90 GT.

Официальный постер Honor 90 GT представляет плоский OLED-дисплей с перфорацией на передней панели и плоскими краями. Согласно Digital Chat Station, дисплей имеет разрешение 1,5K. На задней панели, украшенной синим оттенком, демонстрируется островок камер черного цвета, вмещающий две камеры, светодиодную вспышку и логотип GT. Устройство, похоже, оснащено дактилоскопическим датчиком, расположенным на боковой грани. Говорят, что задняя камера оснащена основной 50-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS.

Под капотом Honor 90 GT установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и он будет поставляться с поддержкой 100 Вт зарядки.

Как можно увидеть выше, Honor 90 GT будет доступен в трех оттенках: золотом, черном и синем. Ожидается, что на китайском рынке устройство будет конкурировать с такими телефонами как Redmi K70 и будущими новинками, как iQOO Neo 9 и OnePlus Ace 3.

Источник: sparrowsnews