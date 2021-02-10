Honor Magic 5 Ultimate: куда уж лучше, думали мы после анонса Magic 5 Pro

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Компания Honor планирует отдельное мероприятие, на котором анонсирует модель Magic 5 Ultimate

Предварительная информация о линейке Magic 5 от Honor указывала на наличие трех флагманских устройств. На вчерашней презентации в рамках выставки MWC мы увидели только двух представителей – обычный Magic 5 и Magic 5 Pro. И судя по тому, что на слайдах по анонсу гордо красовались надписи о первенстве в камере и экране в рейтинге DxOMark закралась мысль о том, что "прошка" станет старшим аппаратом линейки в этом году. Но уже сегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пресс-снимки Magic 5 Ultimate сразу в двух цветах: черном и оранжевом. Тем самым он снял все вопросы, касающиеся его существования.

Еще одно фото более качественное и показывает смартфон на живом снимке в руках. Из этого фото можно понять, что основной модуль камеры останется без изменений судя по надписи под модулем камеры. Также смартфон будет иметь заднюю крышку стилизованную под кожу или из качественной экокожи.

Пока не очень понятно какое назначение у выступа посередине крышки идущего с нижнего торца в камеру. Расположение объективов камер осталось прежним, а вот форма блока камер вследствие выступа на корпусе имеет немного деформированный вид по бокам. Надпись Not For Sale скорее всего свидетельствует, что это экземпляр изданный журналисту для предварительного обзора и это означает, что дата премьеры уже близка. Каких-либо подробностей об изменениях в характеристиках по сравнению с Magic 5 Pro пока нет, поэтому ждем анонса где нам все и расскажут.

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Источник: ithome