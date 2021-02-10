Honor Magic 5 Ultimate: лакшеры смартфон с приятной ценой

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Компания Honor провела презентацию в Китае, на которой показала свой суперфлагман.

Неделю спустя после глобального анонса Honor Magic 5 и 5 Pro компания провела в Китае отдельную презентацию. Как и ожидалось, ее героями стали уже не два, а три аксессуара: серию дополнила люксовая модель Magic 5 Ultimate.

Honor Magic 5 Ultimate стал новым топовым смартфоном компании. Хотя, честно говоря, отличий от версии 5 Pro не так много, как хотелось бы. Гаджет получил необычную заднюю панель из кожи и два цвета: черный и оранжевый. Новинку оснастили 6.81-дюймовым дисплеем с разрешением 2848х1312 пикселей, матрицей LTPO OLED, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и сертификацией IMAX Enhanced. Экран прикрыт особым "нано-керамическим" стеклом поверх экрана, которое, по словам компании, более устойчиво к падениям.

Смартфон работает под управлением топового процессора Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 16 ГБ ОЗУ и накопитель 512 ГБ. Новинка может похвастаться аккумулятором на 5450 мАч. По словам производителя, в смартфоне используется инновационный кремниево-углеродный аккумулятор. Он имеет на 12.8% более высокую плотность энергии по сравнению с литиевыми батареями. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Что касается камер, то они такие же, как у Pro-модели: основной сенсор на 50 МП + 50 МП телевизор + 50 МП широк. Спереди двойная фронталка на 12 МП + 3D-сенсор для функции Face Unlock. Корпус новинки защищен по стандарту IP68. Поставляется смартфон с интерфейсом Magic UI 7.1 на основе Android 13.

Начало продаж Honor Magic 5 Ultimate в Китае запланировано на 10 марта. Новинка обойдется в $970. Появится ли эта модель на глобальном рынке пока неизвестно, но учитывая, что по железу версия Ultra полная копия Magic 5 Pro, можно ожидать, что китайские мастера адаптируют глобальную прошивку под младшую версию для этого аппарата.

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Источник: weibo