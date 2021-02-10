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Honor Magic V2 Lite: самый доступный Fold смартфон с привлекательными характеристиками и Google сервисами

16.08.2023 87 1

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Ждем глобалку

Honor работает над несколькими гибкими смартфонами, включая Honor Magic V Slim (flip) и Honor Magic V2 Lite. Недавно компания выпустила Honor Magic V2 с чипом Snapdragon 8 Gen 2, а также ожидается выпуск Magic Flip на следующий год, который станет первым вертикально-сложным смартфоном компании.


Honor Magic V2 Lite может стать самым доступным Fold-смартфоном, работая на чипе Snapdragon 8+ Gen 1. Цена Magic V2 Lite, вероятно, будет около 5 000 юаней (примерно 760 долларов), что делает его гораздо более доступным, чем обычный Honor Magic V2 который имеет цену 8999 юаней (около 1235 долларов).


 Honor Magic V2 Lite: самый доступный Fold смартфон с привлекательными характеристиками и Google сервисами – фото 1


В сентябре текущего года ожидается анонс новой модели на мероприятии IFA 2023. Напомним, что более продвинутая версия смартфона Honor Magic V2 имеет три задних камеры с главной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольной камерой на 50 МП и телеобъективом на 20 МП. Фронтальная камера – 16 МП.

Относительно производительности Magic V2 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2, на обоих дисплеях 120 Гц частота обновления экрана. Кстати, Google сервисы есть.


Honor Magic V2 Lite будет предлагать схожие спецификации на серию Honor Magic V2, но без некоторых премиальных характеристик. В частности, у Magic V2 Lite будет 12 ГБ оперативной памяти, а также варианты со встроенной памятью 256 ГБ и 512 ГБ. Так что, ждем его дебюта в IFA 2023 1 сентября, что уже совсем близко.

 

Источник: gizmochina

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 16.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Іван 0
Знищить Samsung Galaxy Fold 5 та інших китайців, Xiaomi Fold 3 взагалі не конкурент йому
16.08.2023 12:07
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Honor Magic V2 Lite: самый доступный Fold смартфон с привлекательными характеристиками и Google сервисами