Honor Magic Vs2 – представлен легкий и тонкий складной смартфон (от $958)

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Второе поколение складных смартфонов Honor Magic

Honor анонсировала складной смартфон Magic Vs2 с рамой из магниевого сплава и петлей из титана, что позволило телефону стать чрезвычайно легким – лишь 229 г. Это приближает вес Honor Magic Vs2 к обычным смартфонам в едином блоке.



Magic Vs2 также очень тонкий: 10,7 мм в сложенном состоянии и всего 5,1 мм в разложенном. Он имеет внешний 6,43” экран LTPO OLED с разрешением 1060 x 2376 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц и соотношением сторон 20:9. Honor также утверждает, что яркость крышки может достигать 2500 нит.



Внутренний экран имеет диагональ 7,9” и соотношение сторон 9,8:9. Обе панели поддерживают HDR 10+ и оснащены передними камерами на 16 МП. Magic Vs2 также поддерживает ввод стилусом как на наружном, так и на внутреннем экранах.



Смартфон получил процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ накопитель. Основная камера имеет сенсор 50 МП, телефото 20 МП с 2,5х оптическим зумом и ультраширокий объектив на 12 МП. Батарея на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.



Magic Vs2 доступен в цветах Velvet Black, Glacier Blue и Coral Purple. Цена начинается от 6999 юаней ($958) за модель 12/256 ГБ и достигает 7699 юаней ($1054) за 6/512 ГБ. Предварительные заказы уже доступны в Китае на официальном вебсайте Honor, а открытые продажи начнутся 17 октября.

Источник: GSMArena