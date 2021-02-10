Honor объявила стратегию развития бренда

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Honor декларирует, что качество продукции, отличный дизайн и приличные камеры станут стандартом для ее продуктов

Как известно, бренд Honor был продан Huawei ради спасения «дочки». Стояла цель позволить суббренду дальше работать как независимой компании, у которой не должно было возникнуть проблем с закупкой комплектующих и установкой сервисов Google на смартфоны. Но, похоже, план так и не сработал. Honor по-прежнему не получила добро на установку GSM‑версии Android.

Несмотря на это, планы у Honor амбициозные. На днях исполнительный директор компании опубликовал на своей странице в Weibo пост, где поведал о новой стратегии развития, которую можно охарактеризовать как «Новая Honor — новый путь».

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Компания планирует и дальше выпускать новинки в рамках линейки Magic и такие обновления будут случаться ежегодно. Серия продолжит быть экспериментальной и полигоном для обкатки новых технологий. Новые флагманы будут не только внешне преображаться, но и акцент сделают на камерах, прежде всего, что касается разработки новых алгоритмов обработки изображений. В планах предложить «эстетический стандарт» и высокое качество исполнения.

И, конечно же, стоит цель создать собственную экосистему, куда войдут ноутбуки планшеты, умные дисплеи и прочие смарт-гаджеты. Все они смогут взаимодействовать друг с другом, повышая комфорт и удобство работы с ними.

Но все это лишь декларативные лозунги и попытка напомнить о себе. На данный момент независимая Honor выпустила два смартфона Honor V40 5G и Honor V40 Light Luxury Edition, которые не особо впечатлили и по-прежнему не предлагали сервисы Google. Посмотрим, что в итоге получится у компании, станут ли ее новинки действительно сильными предложениями на рынке, покажет время.

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Источник: weibo