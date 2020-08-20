Honor в шаге от анонса нового смартфона. И вот каким он будет

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Honor приготовила свой доступный 5G-смартфон

Давненько не было информации о компании Honor и ее новых смартфонах. Последний свой аппарат она выпустила 2 июля и им стал планшетофон Honor X10 Max на базе Dimensity 800. Следом за «родителем» Huawei, суббренд вынужден переводить свои устройства на чипы MediaTek.

Какую аппаратную платформу компания предложит в своем новом смартфоне достоверно неизвестно. Как и нет данных, какое коммерческое название получит та модель, которая уже прошла сертификацию в центре TENAA. Зато характеристики и изображения ее доступны для широкой аудитории.

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Регулятор указывает на то, что смартфон предложит 8-ядерный 5G-чип с тактовой частотой 2,0 ГГц. И это вполне может быть Dimensity 800. Доступен девайс будет в двух модификациях с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти, предложит слот для карт microSD до 512 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч, дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением 1600х720 пикселей.

Устройство получило 8-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную тыльную, где главный датчик на 13 Мп, а помогают ему два модуля на 5 Мп и 2 Мп. Имеется боковой сканер отпечатков пальцев, зарядка мощностью 10 Вт и поставляется аппарат с операционной системой Android 10. Габариты смартфона составили 165,2х76х9,2 мм при весе 188 грамм.

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Источник: gizmochina