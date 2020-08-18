Смартфоны Huawei и дальше будут получать обновления. Но давление США на Huawei усиливается

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Спокойно, обновления будут, но с чипами для Huawei ситуация усложняется

Не так давно стало известно, что срок действия временной лицензии, которая позволяет американским компаниям предоставлять Huawei доступ к программным продуктам, истек 13 августа. В связи с этим на горизонте замаячила угроза, что «досанкционные» смартфоны Huawei и Honor не смогут получать обновления Android, патчи безопасности и апдейты приложений из Google Play.

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Компания успокоила фанатов. Она сделала официальное заявление:

«Huawei продолжит предоставлять системные обновления и исправления безопасности. Все телефоны Huawei с предустановленным Google Play могут по-прежнему использовать Play Store для загрузки и обновления приложений. Телефоны Huawei без предустановленного Google Play могут работать с AppGallery (собственный магазин приложений Huawei) для получения приложений и обновлений безопасности ".

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Тем временем США продолжает затягивать «петлю на шее» Huawei. Последний выпад — включение в черный список 38 компаний, которые так или иначе сотрудничают с Huawei. Сделано это было для того, чтобы Huawei не могла обойти санкционные запреты через третьи фирмы. В частности, был сделан акцент, что США закрывает лазейки, позволяющие Huawei получать процессоры через посредников, которые закупали бы их у чипмейкеров. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что китайская компания не раз была уличена в попытке обойти санкции.

Источники: mydrivers, cnbc