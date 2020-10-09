Honor Watch ES, смарт-камера и метеостанция доступны по скидкам

243

Очередная порция скидок дня

Скидка — прямой и действенный способ купить что-то по сниженной цене. С ней покупка будет выгодной и позволит немного сэкономить. Следить за актуальными скидками вы сможете в Telegram-канале Andro price. А сегодня предлагаем очередную подборку из трех товаров, цены на которые снижены.

Смарт-камера панорамная Xiaovv V380

Характеристики: Q10, PTZ 360°, H.265, хранение в "Облаке"

Цена: RU $25,69/UA 26,92 - https://lite.al/_nqtbH

Промокод "BGOC290"

Метеостанция Miaomiaoce

Характеристики: MHO-C601, дисплей 3.5 E-ink, питание 2*CR2032

Цена: RU $9,80/UA $9,98 - https://lite.al/wgW00

Промокод "BGXIN374"

Фитнес-часы Honor Watch ES

Характеристики: HES-B09, AMOLED 1.64", аккум 180 мАч, Bluetooth 5.0

Предложение для РФ

Цена: 4 990 руб - https://lite.bz/t2boA

Промокод "AHONORLIFE"