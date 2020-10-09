Honor Watch ES, смарт-камера и метеостанция доступны по скидкам
Очередная порция скидок дня
Скидка — прямой и действенный способ купить что-то по сниженной цене. С ней покупка будет выгодной и позволит немного сэкономить. Следить за актуальными скидками вы сможете в Telegram-канале Andro price. А сегодня предлагаем очередную подборку из трех товаров, цены на которые снижены.
Смарт-камера панорамная Xiaovv V380
Характеристики: Q10, PTZ 360°, H.265, хранение в "Облаке"
Цена: RU $25,69/UA 26,92 - https://lite.al/_nqtbH
Промокод "BGOC290"
Метеостанция Miaomiaoce
Характеристики: MHO-C601, дисплей 3.5 E-ink, питание 2*CR2032
Цена: RU $9,80/UA $9,98 - https://lite.al/wgW00
Промокод "BGXIN374"
Фитнес-часы Honor Watch ES
Характеристики: HES-B09, AMOLED 1.64", аккум 180 мАч, Bluetooth 5.0
Предложение для РФ
Цена: 4 990 руб - https://lite.bz/t2boA
Промокод "AHONORLIFE"
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