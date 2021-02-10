Honor X50 GT представлен в Китае: среднебюджетный смартфон с сердцем зверя

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Стильный и мощный

Компания Honor выпустила Honor X50 GT в Китае. Устройство пришло на смену модели X40 GT, дебютировавшей в прошлом году. Это устройство среднего класса с большим количеством особенностей.

Honor X50 GT поставляется OLED-дисплеем размером 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится на дисплее.

Смартфон сохранил тот же дизайн, что и его предшественник, с круглым модулем задней камеры и проходящей по центру вертикальной полоской. Он имеет пятизвездочный сертификат защиты от падений по стандарту SGS.

Honor X50 GT имеет двойную заднюю камеру с датчиками на 108 Мп и 2 Мп. Основной датчик обеспечивает 3-кратный зум без потерь. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Внутренне Honor X50 GT оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, хорошо себя зарекомендовавшим в такой популярной модели как Poco F5 Pro. Он имеет до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Устройство также имеет паровую камеру площадью 5100 мм для отвода тепла.

Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Программное обеспечение смартфона – операционная система MagicOS 7.2 на базе Android 14.

Стоимость Honor X50 GT стартует от 2100 юаней ($309) за версию 12 ГБ + 256 ГБ. Конфигурации 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ стоят 2 399 юаней ($337) и 2 599 ($365) соответственно. Топовая версия 16 ГБ + 1 ТВ стоит 2 899 юаней (~$408). Смартфон предлагается в цветах Midnight Black и Star Wing God Of War.