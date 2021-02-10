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Honor X50 Pro 5G засветился на постерах – уничтожит Poco F5 Pro? Мощный процессор, 5800 мАч, 1.5К дисплей

26.12.2023 114 0

В ОЖИДАНИИ ХИТА

Компания Honor официально тизерит свой новый смартфон Honor X50 Pro 5G в соцсетях постерами.

По предварительной информации, анонс Honor X50 Pro 5G состоится примерно в то же время, что и серии Honor Magic 6 – 10 января 2024 года.

Honor X50 Pro 5G засветился на постерах – уничтожит Poco F5 Pro? Мощный процессор, 5800 мАч, 1.5К дисплей – фото 1

С постера становятся известны некоторые ключевые характеристики смартфона. В частности, Honor X50 Pro 5G получит процессор Snapdragon 8+, однако, не указывая какой именно, дисплей с разрешением 1.5K и защитой для глаз, а также батарею емкостью 5800 мАч.

Также в тизере продемонстрирован дизайн смартфона в двух цветах – зеленом и черном. На задней панели расположен большой круглый модуль камеры.

Honor X50 Pro

Ранее в базе сертификации появилась информация о поддержке Honor X50 Pro 5G не сверхбыстрой зарядки до 35 Вт. В ближайшее время ожидается анонс этого смартфона – если с ценником не подкачать будет хит.

Источник - gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 26.12.2023
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Honor X50 Pro 5G засветился на постерах – уничтожит Poco F5 Pro? Мощный процессор, 5800 мАч, 1.5К дисплей