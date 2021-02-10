Honor X50 Pro представлено - в Poco F5 Pro пробелемы - Snapdragon 8+ gen 1 и 108 Мп камера за 395$

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НОВЫЙ СМАРТФОН В ЭЛЕГАНТНОМ ДИЗАЙНЕ

Компания Honor анонсировала новый смартфон X50 Pro для китайского рынка. Устройство отличается стильным дизайном и мощными характеристиками.

Honor X50 Pro оснащен 6,78-дюймовым 1.5К AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей емкостью 5800 мАч.

Также внимание в анонсе было уделено камерам. Смартфон получил 108 Мп основную камеру с сенсором 1/1,67" и дополнительную 2 Мп камеру. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Сверхширокоугольника нет, однако как для смартфона по акценту на игры камера неплохая, у того же Poco F5 Pro она хуже .

Дизайн X50 Pro выполнен в элегантных цветах: черном и зеленом с золотистой вставкой в блоке камер в обеих версиях. При этом вес составляет 192 грамма, а толщина – 7,98 мм.

Honor X50 Pro уже поступил в продажу в Китае в единой конфигурации 12/256 ГБ по цене около 2799 юаней (395 долларов). Интересно, появится ли эта модель на международных рынках – если так, у Poco F5 Pro будут серьезные проблемы.

Источник - honor