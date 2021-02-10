Хорошая камера в смартфоне = фирменный чип обработки изображений

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Производители смартфонов взялись за создание собственных ISP. Что стоит за этой тенденцией?

Мобильная камера маркетинговый и продающий фактор. В наши дни именно камера стала одним из важнейших параметров, на который обращают внимание при покупке смартфона, и он позволяет производителям выделить свой продукт. Каждый раз, когда на рынок выходит новая модель, журналисты и блогеры начинают активно обсуждать качество снимков, сравнивая кропы кадров с различных устройств, пытаясь найти, кто снимает лучше.

Приоритеты производителей и журналистов транслируются на их аудиторию, и уже кажется, что качество мобильной камеры приоритетное. Вот и стремятся создатели устройств выжать максимум из их фотовозможностей, идя на различные уловки и хитрости.

Например, Xiaomi и Vivo предложили собственные чипы обработки изображений (ISP), чтобы расширить и усовершенствовать возможности «обычных» ISP, которые входят в состав мобильных чипов. Ходят слухи, что свой процессор обработки изображений появится у Oppo, а Google выведет качество фоточек Pixel 6 и Pixel 6 Pro на новый уровень за счет искусственного интеллекта в платформе Tensor.

Почему создают свои ISP

Фирменные чипы обработки изображений станут трендом, который будет одним из приоритетных в 2022 году. И на это есть несколько важных причин. Очевидная причина инвестировать и создавать собственные ISP — улучшить качество изображений или предложить функции, которых нет у конкурентов. Например, Surge C1 от Xiaomi обещает улучшенное качество изображения при слабом освещении, лучшую фокусировку, отличную автоматическую экспозицию и баланс белого. Т.е. по факту получается, что свой «карманный» ISP позволяет прокачать какие-то функции, сделать их приоритетными.

Современные датчики изображения продолжают совершенствовать, но ограничения по размеру сенсоров не дают полной свободы. Один из способов одержать победу над физикой— предложить новые технологии и методы обработки, такие как мульти-ISO, мультиэкспозиция, покадровый прогрессивный HDR и другие для улучшения качества изображения. Но эти более мощные функции также вызывают потребность в более быстрых и мощных специализированных микросхемах, отсюда растущее внимание к той роли, которую играет ISP в современном смартфоне.

Google оказалась в числе первых компаний, кто понял важность алгоритмов и тонко настроенных чипов обработки изображений в деле создания качественных фоточек. Чип Pixel Visual Core от Google, а затем Pixel Neural Core и были теми инструментами, позволяющими предложить передовые технологи обработки изображений. Надо отдать должное и Qualcomm, которая много внимания уделяет возможностям своих платформ в деле обработки изображений.

По мере того как производители будут исчерпывать возможности улучшения камер на аппаратной уровне, все большая роль будет отводиться в смартфонах софту и алгоритмам обработки. Все это будет заставлять производителей создавать собственные ISP, позволяющие тонко и точечно настроить камеры, предложить алгоритмы для улучшения качества изображений.

Китайцы хотят свою систему на чипе

Не случайно, что именно китайские компании взялись за продвижение фирменных чипов обработки изображений. Сейчас Китай активно строит собственную полупроводниковую промышленность в попытке снизить зависимость от зарубежных продуктов и технологий. Нависшая угроза санкций США и печальный опыт Huawei и ZTE, вынуждают искать пути увеличить выпуск чипов в Поднебесной.

Процессор обработки изображений - один из немногих ключевых компонентов, выпуск которого можно относительно легко наладить и встроить в уже существующие системы на чипе. Тогда как создание и производство полноценного мобильного процессора задача не из простых, требующая больших вложений и времени. На данный момент ISP — это промежуточный этап или «проба пера», позволяющая получить опыт, навыки и умения в создании полноценных аппаратных платформ.

Не стоит забывать и о том, что собственный чип обработки изображений —имидж и демонстрация силы. Показатель того, что «мы тоже умеем». А еще это активно развивающийся сегмент, который проникает в различные отрасли. Спрос на ISP растет по мере того, как все больше камеры проникают в такие сферы как автомобилестроение, оборудование для безопасности и распознавание лиц. Это возможность выйти на новый для себя рынок и дополнительный источник доходов.

Есть все предпосылки говорить о том, что процессоры обработки изображений должны стать новым полем для битвы между производителями. Кто сможет лучше «подкрутить» и улучшить камеры, тот и имеет все шансы стать лидером на рынке смартфонов.

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